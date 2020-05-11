Kısıtlama bitti, kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi - Son Dakika

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Kısıtlama bitti, kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi
6 saat önce
Bursa'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından saatler 24.00 olmasıyla adeta kendini dışarıya atan Bursalılar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Bursa'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından saatler 24.00 olmasıyla adeta kendini dışarıya atan Bursalılar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Günde ortalama 250 bin aracın geçtiği Acemler Bulvarı'nda adeta duran trafik havadan böyle görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Bursa'da da uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı saat 24.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesinin ardından 2 gündür evlerinden dışarıya çıkmayan Bursalılar adeta kendilerini sokaklara attı. Gece geç saatler olmasına rağmen dışarıya çıkan Bursalılar, günde ortalama 250 bin araç geçişinin olduğu ve bu özelliğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bile daha fazla araç geçişinin olduğu Acemler Kavşağı'nda trafik adeta durma noktasına geldi. Adım adım ilerleyen araçların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan böyle görüntülendi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:30 Kaynak: İHA
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