Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştuKONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kısıtlama bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu
KONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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27.05.2020 03:19:25. #1.13#
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