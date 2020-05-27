Kısıtlama bitti, 'sabaha kadar gezeceğim' dedi - Son Dakika

Kısıtlama bitti, 'sabaha kadar gezeceğim' dedi

Kısıtlama bitti, 'sabaha kadar gezeceğim' dedi Kısıtlamanın kalkmasının ardından Tekirdağ Malkara'da vatandaşlar sokağa döküldü.

Kısıtlama bitti, 'sabaha kadar gezeceğim' dedi

TEKİRDAĞ - Kısıtlamanın kalkmasının ardından Tekirdağ Malkara'da vatandaşlar sokağa döküldü. Sokağa çıkan bir kadının, ellerini havaya kaldırarak, "Özgür kaldım çok mutluyum" demesi gülümsetirken, bir vatandaşın da, "Sabaha kadar gezeceğim" demesi dikkat çekti.

Abisine geldi, 2,5 aydır evine dönemedi

İzmir'den Malkara'da görev yapan asker abisine ziyaret için geldiğini ve korona virüs tedbirleri nedeniyle 2,5 aydır henüz dönemediğini ifade eden Coğrafya Öğretmenliği Öğrencisi Mert Gümüşkaya, "Malkara'da görev yapan ağabeyimi ziyarete gelmiştim. Salgın patlak verince iki buçuk aydır buradan ayrılamadım. Tedbirler kaldırılınca inşallah memleketime geri döneceğim. Bayram sona erdi, ben de 4 günlük kısıtlamanın ardından sokağa hava almaya çıktım" dedi.

'Sabaha kadar gezeceğim'

Bir vatandaş ise, "Bıktık evde oturmaktan, Allah'a şükür özgürlük varmış ne güzel. Evde sanki cezaevinde gibiydik. Çıktım şimdi sabaha kadar güzel güzel gezeceğim" dedi.

Kısıtlamanın bitmesine sevindiğini ifade eden bir kadın da, "Özgür kaldım, çok mutluyum. Artık evde kapalı kalmak istemiyorum. Bu virüs belasından iyice bıktık. Kurtulalım artık şundan" diye konuştu.

Kısıtlama bitti, 'sabaha kadar gezeceğim' dedi

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama bitti, 'sabaha kadar gezeceğim' dedi - Son Dakika
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