Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı - Son Dakika

Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı

Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı İSTANBUL - Yenir tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı. Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama boyunca sessizliğe bürünen aksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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