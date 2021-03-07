AKSARAY Evinin önünde kısıtlama denetimi yapan polislere lahmacun ikram etti - Son Dakika

Evinin önünde kısıtlama denetimi yapan polislere lahmacun ikram etti

AKSARAY'da Yaşar Güler, evinin önündeki sokakta kontrol noktası oluşturup sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polislere, eşinin evde yaptığı lahmacunu ikram etti. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritaya göre 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Polis, tam kapanmanın uygulandığı kenttin farklı noktalarında denetim için kontrol noktaları oluşturdu.

Ereğlikapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında denetim yapan polisler ise bir sürprizle karşılaştı. Sokakta oturan Yaşar Güler, polislere lahmacun ikram etti. Kısıtlama gereği her yerin kapalı olduğunu belirten Yaşar Gürer, "Balkondan dışarıda görev polislere bakıyorduk. Hanımda lahmacun yaptı. Bende bizim için görev yapan polis ekiplerimize lahmacun ikram ettim. Onlar soğuk havada görevlerinin başında. Biz ise sıcak evlerimizde oturuyoruz. Bizde polislerimize ikramda bulunduk. Onlarda bize teşekkür etti. Bugün şehir genelinde kurallara uyuluyor. Daha önceki hafta sonlarında uyum yoktu. Bugün Aksaray halkı olarak evimizdeyiz.?dedi.