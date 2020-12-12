Kısıtlama denetiminde maske cezası yedi - Son Dakika

Kısıtlama denetiminde maske cezası yedi
12.12.2020 12:16
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde motosiklet ile işe giden 2 kişiden birine maske takmadığı için ceza kesildi.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde motosiklet ile işe giden 2 kişiden birine maske takmadığı için ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Van'da caddeler sesizliğe büründü. Sadece kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ekipler, motosiklet ile işe giden 2 kişiden birine maske takmadığı için ceza yazdı.
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