Başkent'te denetimler bayramın ilk gününde de tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Başkent'te denetimler bayramın ilk gününde de tüm hızıyla devam ediyor

ANKARA - Başkent'te bayramın ilk günü pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin gölgesinde geçiyor. Şehrin çeşitli yerlerine kurulan kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri denetimlerini ve kontrollerini sürdürüyor.

Eski bayram günlerinden bir hayli uzakta olan Başkent Ankara'da korona virüs salgını nedeniyle kontroller en üst seviyeye çıkmış durumda. Kentin birçok bölgesine kurulan kontrol noktalarındaki polis ve bekçi ekipleri 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek olan tam kapanma kısıtlaması kapsamında denetimlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Çankaya Ziya Gökalp Caddesi, Kolej ve Mamak caddesinde kurulan kontrol noktalarındaki ekipler, bir yandan yasaktan muaf olanların izin belgelerini kontrol ederken, diğer yandan da kural ihlali yapan kişilere idari işlem uyguluyor.