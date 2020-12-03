İstanbul'da kısıtlama denetimleri sabaha kadar devam etti - Son Dakika

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz OKUR-Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

Hafta içi uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından akşam 21: 00'da başlayan kısıtlamada denetimler gece boyunca devam etti. İstanbul'un bir çok noktasında polis ekipleri denetleme yaptı. Kısıtlama kuralına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da devam ediyor. Saat 21: 00'da başlayan kısıtlama sabah saat 05: 00'da sona erecek. Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri de sabaha kadar devam etti.