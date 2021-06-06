Kısıtlama dinlemediler, denize girdiler - Son Dakika

Kısıtlama dinlemediler, denize girdiler

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, Üsküdar Sahil'e akın eden gençler serinlemek için denize girdi. Denize giren gençler havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi günün kısıtlamadan muaf etti. Kısıtlamanın olduğu pazar günü, hava sıcaklıklarını da fırsat bilen vatandaşlar Üsküdar Kız Kulesi sahiline akın attı. Sahile gelen vatandaşlar, bisiklet sürme, spor ve yürüyüş yapma imkanı buldu. Üsküdar sahiline gelen bazı gençler, tehlikeli şekilde kıyı kenarından atlayarak denize girerek serinledi. Denize giren gençler havadan görüntülendi.