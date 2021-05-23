KASTAMONU - Kısıtlama döneminde sokak hayvanları aç kalmasın diye seferber oldu - Son Dakika

Kastamonu'da yaşayan hayvansever Hülya Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan kısıtlama döneminde ilçe ilçe, köy köy gezerek, "canlarım" dediği sokak hayvanlarını besliyor.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Balcı, izin günlerinde Kastamonu'nun ilçe ve köylerini gezerek, sokak hayvanlarına besleme yapıyor.

Kendi kurduğu ve Patiköy ismini verdiği yerde çoğunluğu engelli ve yavru 70 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Hülya Balcı, bir yandan da besleme yapmak için gittiği yerlerdeki bitkin olan köpeklerin bakımını yaparken, hasta olanların da tedavilerini gerçekleştiriyor.

Balcı, AA muhabirine, 20 yıldır sokaklarda besleme yaptığını söyledi.

Salgın döneminde beslemeye daha fazla ağırlık verdiklerini dile getiren Balcı, "Sokağa çıkma yasağında ilçe, köy ve il merkezinde gücüm yettiğince sokak hayvanlarına, sahipsiz canlara el uzatmaya çalışıyorum, besleme yapıyorum." dedi.

Her hafta farklı yerlere gittiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Araç ilçesindeyiz. Geçen hafta Daday ilçesindeydik. Devrekani, İnebolu, Abana, Taşköprü ve İhsangazi ilçelerine gidiyorum. Isırganlık, Yaralıgöz mevkilerinde besleme yapıyorum. Bazı yerlerde gönüllülerimiz var oralara gitmiyorum ama onlara da mama gönderiyorum. Araç Belediyesinin canlara çok iyi baktığını duyduk. Onlara teşekkür ediyoruz. İnsanlardan evlerimizde olduğumuz şu dönemde sokak hayvanlarını ihmal etmemelerini istiyorum."

Yemeklerin bir bölümünü kendisinin hazırladığını kaydeden Balcı, "Hastanede çalışıyorum. Hastanedeki artan yemekleri biriktiriyorum. Onları hazırlıyorum. Bir grup dostumuz var. Onlar da kuru mama konusunda destek oluyor. Bazı büyük marketler, raf ömrü dolmak üzere olan gıdaları sokak canları için bize bağışlıyor. Yemekleri kendim yediriyorum ama kuru mamaları bırakıyorum. Ben gelmediğimde de yiyebilsinler diye." ifadelerini kullandı.

İzin günlerinde kendi aracıyla yola koyulduğunu dile getiren Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sağlıkçı olarak izin günlerimde evde dinlenmem gerekirken sokakta bir yerlerde hayvanlar açken duramıyorum. Pandemi döneminde her hafta beslemeye çıkıyorum. Sokak hayvanlarını beslerken insanlar sadece mamadan ibaret olduğunu düşünüyorlar ama onunla bitmiyor. Klinik desteği, ilacı, yolu var. Besleme yapmak, hasta hayvanlara yardımcı olmak için kendi aracımla her hafta sonu farklı ilçelere, köylere, kasabalara gidiyorum."

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz de Balcı'yı duyarlılığından dolayı kutlayarak, "Gönüllü arkadaşlar ve sokak hayvanları için destek veren insanlar olduğunda çok seviniyoruz. Onlar ne kadar çok olursa o kadar rahatız. HAYTAP olarak sokak hayvanları için yemek yapan, besleyen, onlara bakan herkesin yanındayız." dedi.