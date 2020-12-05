Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
05.12.2020 10:13
Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü İçişleri Bakanlığının "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgesi ile ülke genelinde gerek hafta içi gerekse hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YOZGAT - İçişleri Bakanlığının "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelgesi ile ülke genelinde gerek hafta içi gerekse hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilki Yozgat'ta da sürüyor. Vaka sayılarının kısmen yükseldiği Yozgat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin dışında cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi. Yozgatlı vatandaşlar evde kalmayı tercih ederek kısıtlamaya riayet ettikleri görüldü.
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