Kısıtlama gevşetildi Mardin'de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı - Son Dakika

Kısıtlama gevşetildi Mardin'de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı

Kısıtlama gevşetildi Mardin'de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan yeni normalleşme süreciyle Mardin'de turizm sezonu da başladı.

Kısıtlama gevşetildi Mardin'de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı

MARDİN - Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan yeni normalleşme süreciyle Mardin'de turizm sezonu da başladı. Yaklaşık 3 ay aradan sonra kapılarını açan işletmeler müşterilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye'de 1 Hazirandan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında uzun zamandır müşteri kabul etmeyen işletmeler kapılarını tekrar açmaya başladı. Tarihi Mardin'de esnaf, 3 aylık aranın ardından müşterilerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Esnaf, turizm sezonunu zararlı bir şekilde geçirmesinin ardından yeni normalleşme süreciyle toparlanmaya başladı.

Tarihi Mardin'de restoran işleten emekli hemşire Mine Çiçek, korona virüs sürecinde esnafın mağdur olduğunu söyledi. Çiçek, "Korona virüs nedeniyle kapalı olduğumuz günlerin acısı bizler için çok büyük oldu. Bir haftadır bunun acısını kapatmaya çalışıyoruz, ne kadar başarılı olacağımızı önümüzdeki günler gösterecek. Esnaf gerçekten 3 aylık süreçte çok mağdur oldu. Borçlandık, kira ödeyemez duruma geldik. Çok giderimiz oldu" dedi.

"Açtığımız gibi kapattık"

Yeni açtığı restoranı ertesi gün salgın nedeniyle kapattıklarının altını çizen Çiçek, "16 Martta açtık ve hemen ertesi gün salgın nedeniyle hiç çalışmadan kapattık"diye konuştu. Müşterilerinin virüs bulaşından dolayı dışarıda yemek yemekten endişeli olduklarını anlatan Mine Çiçek, işletmelerini her gün dezenfekte ettiklerini kaydetti. Çiçek, "Bir haftadır açmışız ama iş yok, şu anda esnaf hakikaten de kan ağlıyor. İnsanlar dışarıya çıkmaya ve dışarıda yemek yemekten korkuyor, ne kadar hijyeni sağlasak da yine de insanlar tedirginlik içerisinde kalıyor. Ben sağlıkçı olmam hasebiyle hijyene çok önem veriyorum. Maske ve eldivenli çalışarak günlük olarak işletmemizi çamaşır suyu ve dezenfektanlı su ile hijyenik hale getiriyoruz. Her müşteri kalktıktan sonra tekrardan dezenfekte ediyoruz. Bu durum ise bize ek bir maliyet getirdi. Maalesef elemanlarımızın hepsini işe alamadık 10 tane elemanımız çalışıyordu ancak 4 tanesini geri aldık, ancak işler açılırsa tekrardan diğer elemanlarımızı işe geri alacağız" şeklinde konuştu.

"Üretim durdu, maliyetler arttı"

Kuru yemiş satışı yapan Rıdvan Görgülü ise üretimlerin durdurulmasına bağlı olarak ürünlerin ülkeye giriş maliyetlerinin yükselmesinin kendilerini zarara uğrattığını söyledi. Görgülü, "Mardin turizme dayalı ekonomisini yürüten bir şehir olduğu için kısıtlamaların oluşu ve seyahatlerin engellenmesi ile buraya turistler gelemez oldu, bu bizleri çok etkiledi. Dükkanımızı bir süre açamadık. Açtığımız zaman da caddeden ne giden var ne de geçen var. Yasakların kalkmasıyla hafif hafif hareketlenmeler başladı ama insanlarda halen de bir çekingenlik, bir korku var. Toparlanma olmaya başladı. İnsanlar, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.Genel olarak bir ihtiyaç pazarı doğdu. Tabi zamanla iyileşme oluyor. Korona salgını olması ve kısıtlamaların olduğu süreç arasında fark var. Maliyetler çok çok arttı. Öncelikle ürünlerin maliyetlerinin durdurulması nedeniyle malın giriş maliyetleri yükseldi. Bu bakımdan da doların yükselmesi maliyetlerin yükselmesine neden oldu" dedi.

Kısıtlama gevşetildi Mardin'de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı

Koronavirüs, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısıtlama gevşetildi Mardin'de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı - Son Dakika Ekonomi

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