Kısıtlama günlerinde 25 hat üzerinde 43 araç sefer yapacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu akşam başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışması zorunlu olan vatandaşlar için 25 hattı sefere koydu. Kısıtlamada Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı 43 ulaşım aracı 25 hat üzerinde saat 06.00-21.00 arası hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'da başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu ulaşım planlamasını yaptı. Kısıtlama süresince çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların ulaşımını sağlamak için 25 hatta sefer yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı toplu ulaşım araçları seyreltilmiş seferlerle 25 hat üzerinde 43 ulaşım aracıyla hizmet verilecek.

Otobüsler 06.00-21.00 arası çalışacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, VF01,VF02, AC03, AF04/A, KC06, LC07A, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13/A, DC15/A, TC16, CV17, VS18, MD25, KC35, MF40, TK51, KF52, VML54A, VF66, FL82, DM86 ve 600 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde seferlerine devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ilk seferine 06.00'da başlayacak olan toplu ulaşım araçları son seferini 21.00'de tamamlayacak. Seferler, 60 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek. Vatandaşların hatlarla ilgili 606 07 07 nolu Çağrı Merkezi ve Antalyakart uygulamasından da bilgi edinebileceği belirtildi. - ANTALYA