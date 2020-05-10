Kısıtlama günlerinde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kısıtlama günlerinde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı - Son Dakika

Kısıtlama günlerinde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı

6 saat önce

Kısıtlama günlerinde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı Anneler Günü'nde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı Kısıtlama günlerinde anne sütünü hastaneye zabıta ulaştırıyor Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Ziya, Şerife Sütçü çiftinin yoğun bakımda olan bebeklerine...

Kısıtlama günlerinde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı, System.String[]

Kısıtlama günlerinde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı

Anneler Günü'nde Eymen bebeğin sütünü zabıta ulaştırdı

Kısıtlama günlerinde anne sütünü hastaneye zabıta ulaştırıyor

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Ziya, Şerife Sütçü çiftinin yoğun bakımda olan bebeklerine ihtiyacı olan anne sütünü Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ulaştırdı. Aile ise Anneler Günü'nde ailesinden ayrı olan Ali Eymen bebeğin süt ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olan ekiplere karşı memnuniyetlerini ifade etti.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ziya Sütçü ile Şerife Sütçü'nün bir ay önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin Ali Eymen ismini verdiği bebek, erken doğumdan kaynaklanan rahatsızlıklar nedeniyle Esenyurt'taki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bu süreçte doktorlar, aileye minik bebeğin anne sütüyle beslenmesi gerektiğini ifade etti. Ziya Sütçü de evde eşinden aldıkları sütü hastaneye çocuğuna götürmeye başladı. Yeni tip korona virüsten dolayı sokağa çıkma kısıtlaması getirilen günler nedeniyle baba Sütçü, çocuğu için Bağcılar Belediyesi'nden yardım istedi. Maskeli ve eldivenli olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de minik bebeğin ihtiyacı olan sütü kısıtlama günlerinde aileden alarak hastaneye ulaştırmaya başladı. Anneler Günü'nde ailesinden ayrı olan bebek için anne sütüyle evinin kapısına çıkan Ziya Sütçü, sütü teslim etmesinin ardından evine dönüyor. Sütü alarak yoğun bakım hemşiresine teslim eden zabıta ekipleri de hastaneden ayrılıyor. Ziya Sütçü de kısıtlama günleri dışında da anneden alınan sütün minik bebeğe ulaştırılması için çaba harcayan Bağcılar Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür ederek duydukları memnuniyeti ifade etti.

"Bana çok yardımcı oldular"

Kısıtlama günlerinde çocuğuna anne sütünü zabıta ekiplerinin ulaştırmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ziya Sütçü, "Eşim 4 Nisan'da doğum yaptı bebeğimiz prematüre olup yeni doğan bakım ünitesinde küvözde yatmaktadır. Doktor anne sütünün gerekli olduğunu söyledi. Bende kendi imkanlarımla gidip gelmeye başladım. Korona salgınından dolayı hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bende Bağcılar Belediyesi'ne başvurdum. Belediye beni zabıta müdürlüğüne yönlendirdi. Talebim kabul edildi, bu süreçte bana çok yardımcı oldular. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

"Kısıtlamanın olduğu her gün sütünü alarak hemşireye teslim ediyoruz"

Anne sütünü hastaneye ulaştıran Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerinden bir tanesi ise "Ziya Bey ve eşinin bundan 1 ay önce üçüncü çocukları dünyaya geldi. Fakat erken doğum olduğu için çocukları şuan Esenyurt'ta özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta. Kısıtlama günlerinde çocuklarına anne sütünü götüremediklerini belediyemize bildirdiler. Bu konuda yardım alabilmek için müracaatta bulundular. Bizde zabıta olarak kısıtlamanın olduğu her gün ailenin kapısından sütünü alarak hastaneye yeni doğan yoğun bakım ünitesinin kapısına kadar getirip hemşireye teslim ediyoruz" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 08:20 Kaynak: İHA


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