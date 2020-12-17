Kısıtlama günlerinde Hendek Belediyesi vatandaşların yanında - Son Dakika

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte teyakkuza geçen Hendek Belediyesi, vatandaşların yardımına koşuyor.

Hendek Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yardıma ihtiyacı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların her an hizmetinde olacağını açıkladı. Kısıtlama süreci boyunca şehirde alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden ekipler, diğer yandan da şehirde halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda dezenfektan çalışması yapıyor. Bu süreçte 65 yaş ve üstü vatandaşları da yalnız bırakmayan Hendek Belediyesi, evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlarımızın ilaç ve gıda başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını temin ederek kapılarına kadar ulaştıracak.

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere kısıtlama sürecinde vatandaşlarımız 10.00-17.00 saatleri arasında ikametlerine en yakın market, kasap, manav ve kuruyemişçilere giderek ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ancak bu süreçte tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını bulunmayan yardıma muhtaç 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yanlarında olacağız. Bu durumdaki vatandaşlarımız 444 54 03 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşarak isteklerini iletebilirler. Kıymetli büyüklerimizin belirli günlerde değil 365 gün yanındayız" denildi. - SAKARYA