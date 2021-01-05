Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti - Son Dakika

Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti

05.01.2021 11:13
Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti, System.String[]

Kartepe'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yanı sıra Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Kartepe'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepe Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yanı sıra Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdü. Acil müdahale edilmesi gereken çalışmalar kısa sürede tamamlanırken, Alo Evlat ekipleri de Kartepelilerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Köseköy, Suadiye Mahallelerinde asfalt yama, Şevkatiye Mahallesi'nde durak yeri, İstasyon Mahallesi'nde parke tamiratı, Kent Meydanı cami etrafında hafriyat ve Pişmaniye Üretim Merkezi düzenleme çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde moloz, iri hacimli çöpler toplanırken, teressubat ve ilçe genelinde mıntıka temizliğine devam edildi.

Kartepe Belediyesi Moloz ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ederken, ekipler kısıtlama zamanında Rahmiye, Ataşehir, Atakent, Başaran, Arslanbey, Şevkatiye, Suadiye, Karatepe, Çepni, Uzunbey, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar Mahallelerinde moloz ve iri hacimli atıkları topladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını giderirken, aynı zamanda gereken tedavilerini de yerine getirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Arslanbey Mahallesi'nde sundurma yapımını tamamlarken, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde Pişmaniye Üretim Merkezi'nde önünde düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Alo Evlat Sağlık Kulübü Kartepelilerin 18 ilaç temini, 68 gıda yardımı, 23 alış-veriş ihtiyacını karşıladı. 7/24 esasına göre hizmet veren Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kartepelilerin yanında olmaya devam ediyor.

"Diğer projelerimize de ara vermeden devam ediyoruz"

İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerine Kartepe'nin uyduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye ilçe genelinde taviz verilmeden uyuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında Kartepeli hemşehrilerimizin ihtiyaçları karşılanırken, ilçe genelinde acil olarak yapılması gereken çalışmalar tamamlandı. Diğer projelerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Hep birlikte bu Covid-19 salgınından kurtulacağız. Yeter ki kurallara uymaya devam edelim" dedi. - KOCAELİ

Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti
Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti
Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti
Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti
Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti
Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti

Zabıta Müdürlüğü, Kartepe, Suadiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama günlerinde Kartepe'deki çalışmalar devam etti - Son Dakika


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