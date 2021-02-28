Kısıtlama günlerinde Sakarya Büyükşehir ekipleri çalışıyor - Son Dakika

SASKİ'ye bağlı ekipler kısıtlama günlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kaynarca, Ferizli, Taraklı, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri kısıtlama günlerinde altyapı da yaşanan sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Şehrin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar vatandaşlardan gelen talep ve istekler doğrultusundan bakım ve onarım çalışmaları her geçen gün daha artarak devam ediyor.

SASKİ'den gelen açıklamada, "Şehrin her noktasında vatandaşlarımızın ALO 185'ten gelen istekleri doğrultusunda birçok ilçemizde yaşanan sorunu çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Kaynarca, Ferizli, Taraklı, Pamukova ve Sapanca ilçelerimizde içme suyu deposunun SCADA sisteminin hırsızlık olaylarına karşı önlem alınması, kanalizasyon hattının revize edilmesi, sayaç kontrolü ve kaçak taraması, kanal bağlantısı, içmesuyu arızası gibi birçok bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. SASKİ olarak vatandaşlarımızın altyapıdan kaynaklı sorun yaşamamaları bizim birinci önceliğimiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA