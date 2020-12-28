Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler

28.12.2020 09:17
Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler, System.String[]

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı.

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanları unutulmadı.

Tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmamaları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklerin yardımına emniyet, jandarma ve Kızılay ekipleri yetişti.

Ekipler, haftasonu uygulanan kısıtlama günlerinde sokakta yaşayan hayvanları besledi.

Hendek'te gerçekleştirilen yemleme etkinliğine çocuklar da katıldı.

Sokak Hayvanları, Jandarma, Kızılay, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den sarı alarm! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı Profesör Böngür Sönmez: Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir, onlara kız bile vermeyeceğiz Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Aksaray'da yol verme kavgası kanlı bitti! Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada 27 yıl sonra doğduğu topraklara dönen Azeri nine, toprağı öptü! Duygulandıran anlar kamerada         
08:43
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
İki aile arasındaki yaşanan silahlı kavgada kadınlar kurşunların hedefi oldu: 1 ölü, 2 yaralı İki aile arasındaki yaşanan silahlı kavgada kadınlar kurşunların hedefi oldu: 1 ölü, 2 yaralı         
01:28
Yaptığı canlı yayında Yaptığı canlı yayında "İntihar edeceğim" dedi, ertesi gün evinde ölü bulundu         
01:21
Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi         
22:38
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti         
20:17
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 09:28:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei