Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı - Son Dakika

Kısıtlama günü parkta kaydıraktan düşen Ömer'in kolu kırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parkta oyun oynarken, kaydıraktan düşen Ömer S.'nin (7) kolu kırıldı.Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi'ne bağlı Pınar Sokak'taki parkta meydana geldi. 0-18 yaş grubundaki sokak kısıtlamasına rağmen parka oynamaya giden Ömer S., kaydıraktan kaymak isterken, 2 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan küçük çocuk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansınla hastaneye kaldırıldı. Ömer S., tedavisinin ardından taburcu edildi.