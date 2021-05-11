Kısıtlama gününde Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk - Son Dakika

Avcılar'da tam kapanmaya rağmen parklar ve caddeler insanlarla doldu. Kimisi sahilde spor yaptı, kimisi caddede bankta oturdu. Dikkat çeken yoğunluk kameralara yansıdı.

Avcılar'da, tam kapanmaya rağmen park ve caddelerdeki kalabalık dikkat çekti. 11 günü geride kalan tam kapanmada güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta dışarıya akın etti. Salih kenarına gelen bazı vatandaşlar arkadaş gruplarıyla otururken, kimisi de kumsalda oyun oynadı. Sahil kenarındaki vatandaşlar bir süre sonra polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

İlçede yoğunluğun olduğu bir başka nokta ise Avcılar Merkezi'ndeki meydandı. Burada yaşlı, genç, kadın erkek her kesimden vatandaşın parkta oturduğu görüldü. Kısıtlamaya rağmen vatandaşların parka sosyal mesafesiz oturduğu kimisinin ise yan yana yürüdüğü görüldü. Yaşanan yoğunluğa ilişkin herhangi bir denetimin ve uyarının olmaması ise dikkat çekti. - İSTANBUL