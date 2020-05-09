Kısıtlama gününde boş kalan E-5 havadan drone ile görüntülendi - Son Dakika

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Kısıtlama gününde boş kalan E-5 havadan drone ile görüntülendi
6 saat önce
Kısıtlama gününde boş kalan E-5 havadan drone ile görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boş kaldı.
Kısıtlama gününde boş kalan E-5 havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boş kaldı. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip Korona Virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonunu kapsayacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yayınlanan gerekçe ile genelgede belirtilen iş kolları ve yine belirtilen sebepler dışında sokağa çıkmada kısıtlama getirildi. Getirilen kısıtlamalar sonrası bu hafta için yoğun olarak görülen Avcılar E-5 karayolu Bakırköy ve Beylikdüzü istikametleri boş kaldı. Trafik uygulamasında il geneli trafiği yüzde 2 seviyelerine kadar düştü. Bağlantı yolları da boş kalırken boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:13 Kaynak: İHA
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