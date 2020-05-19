Kısıtlama gününde sokak ortasında kavgaya para cezası - Son Dakika

Kısıtlama gününde sokak ortasında kavgaya para cezası
Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen kişilere Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet ettikleri için para cezası kesti.
Esenyurt'ta yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen kişilere Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet ettikleri için para cezası kesti. Yaşanan tekme tokat kavga ise kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Sultaniye Mahallesi 632'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup arasında apartmanda gürültü konusunda tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflar sokak ortasında birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay sırasında 2 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra ihbarın olduğu yere gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kavgaya karıştığı öğrenilen biri kadın 2 kişiyi polis merkezine götürdü. Polis ekipleri korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kavgaya karışan kişilere Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten para cezası kesti. Polisin kavgayla ilgili incelemesi devam ediyor. Yaşanan tekme tokat kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:00 Kaynak: İHA
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