Kısıtlama gününde top oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı - Son Dakika

Kısıtlama gününde top oynayan çocuklar polisi görünce böyle kaçtı

İSTANBUL - Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin önünde top oynayan çocuklar, polis aracından gelen siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Maltepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasında bir grup genç apartmanlarının bahçesinde top oynamaya başladı. Evlerinin bulunduğu sokaktan geçen polis aracının siren sesini duyan çocukların kaçışmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.