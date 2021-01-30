Kısıtlama ile sessizliğe bürünen Elazığ güne karla uyandı - Son Dakika

Kısıtlama ile sessizliğe bürünen Elazığ güne karla uyandı

ELAZIĞ - Meteorolojinin uyardığı kar yağışının etkili olduğu Elazığ, beyaza büründü. Kısıtlama ile sessizliğe bürünen kentte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da dün geceden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının gece boyunca etkisini sürdürmesi nedeniyle, kentin tamamı beyaza büründü. Kısıtlama nedeniyle karlı güne uyananlar güneşli havada evlerinde kalmak zorunda kaldı. Bu nedenle de parklar ve karla güzelleşen doğa boş kaldı. Ortaya ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise yağış uyarısını bugün içinde yenileyerek, akşam saatlerinden itibaren havanın parçalı çok bulutlu, yağışların Adıyaman ve çevrelerinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kar yağışı şeklinde olacağının beklendiğini bildirdi.

Yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmesi nedeniyle uyarıda da bulunan meteoroloji, tipi, çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önerdi.