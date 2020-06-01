Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu - Son Dakika

Kısıtlama kaldırıldı, sürücüler yollara akın etti: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Normale dönüşün ilk günü kara yollarında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, ülke genelinde kaldırılan seyahat kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de, Covid-19 tedbirleri nedeniyle trafikte de gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu oluştu. Ankara- Samsun ve Ankara- Kayseri kara yolunda gece geç saatlerde başlayan trafik yoğunluğu gün içerisinde de zaman zaman devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması 29 Mart günü başlatılmıştı.