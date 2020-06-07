Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti - Son Dakika

Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti

Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonucu Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu başladı Yaklaşık 3 aylık aradan sonra hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan Van'dan, vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonucu Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu başladı

VAN - Yaklaşık 3 aylık aradan sonra hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan Van'dan, vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve adını Bağdat seferine çıkan 4. Murat'tan aldığı bilinen Muradiye Şelalesi, 40 metreyi aşan yükseklikten dökülen suyuyla ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aya yakın bir zamandır hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaret edilemeyen Muradiye Şelalesi, yeniden eski yoğun günlerini yaşamaya başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasından sonra soluğu Muradiye Şelalesi'nde alan Van ve çevre illerden gelen vatandaşlar, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Uzun bir aranın ardından hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar, Muradiye Şelalesi'ndeki güzelliğin tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte Muradiye Şelalesi'ni gezmeye gelen Muhammed Mortaş, "Uzun zamandan sonra kısıtlamanın kalkması çok iyi oldu. Üstümüzdeki stres ve yorgunluğu kısıtlamadan sonra ilk defa Muradiye Şelalesi'ne gelerek attık. İnşallah bu hastalıklar biter ve eski günlerimize geri döneriz. Herkesin buraya gelip Muradiye Şelalesi'ndeki güzelliği görmesini istiyoruz" dedi.

Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti

Muradiye Şelalesi, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti - Son Dakika

Son Dakika

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli         
16:44
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu         
16:18
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum! Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum!         
15:46
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız         
13:45
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar         
13:05
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Ebru Polat'ın Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı         
12:55
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu         
12:16
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor         
12:16
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi         
12:11
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı         
11:49
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti         
11:47
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın         
11:39
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı         
11:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 16:53:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlama kaldırılınca vatandaşlar Muradiye Şelalesi'ne akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]