Kısıtlama kalkınca çocuklar süs havuzlarına koştu - Son Dakika

Kısıtlama kalkınca çocuklar süs havuzlarına koştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da normalleşme sürecinde 18 yaş altı için kısıtlama kalkınca çocuklar süs havuzlarına koştu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 18 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, ebeveynlerin yanında olma şartı ile kaldırıldı. Şanlıurfalı çocuklarda normalleşme sürecinde 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığında bunalınca süs havuzlarına koştu. Havuzlara giren çocuklar doyasıya eğlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kalktığı için çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, süs havuzuna girerek eğlendiklerini belirtiler.