Kısıtlama kalkınca market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu - Son Dakika

Kısıtlama kalkınca market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesiyle akaryakıt istasyonları ile marketlerde yoğunluk oluştu.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesiyle akaryakıt istasyonları ile marketlerde yoğunluk oluştu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 4 günlük kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da akaryakıt istasyonları ile marketlerde yoğunluk oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşlar market alışverişi için sıraya girerken, bazı vatandaşlar ise araçlarını yıkamak için sıraya girdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:23 Kaynak: İHA
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