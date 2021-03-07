Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı - Son Dakika

Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı

07.03.2021 17:45
Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı, System.String[]

Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı Sarı kategoride orta riskli iller arasında yer alan ve normalleşme sürecinin başladığı Bartın'da Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı

BARTIN - Sarı kategoride orta riskli iller arasında yer alan ve normalleşme sürecinin başladığı Bartın'da Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönemin adımları 1 Mart'tan itibaren başladı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Orta riskli iller kategorisinde yer alan Bartın'da Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Bartın'ın çeşitli bölgelerinden ve farklı illerden Amasra'ya gezmek için gelen vatandaşlar Büyük Liman ve Küçük Liman çevresinde güzel havanın keyfini çıkardı. Tarihi Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü de gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Amasra'da hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı da ilgi gören alanlar arasında yerini aldı. %50 kapasite ile çalışan kafe ve çay bahçelerinin de büyük ölçüde dolduğu görüldü.

Ailesiyle birlikte hafta sonu gezmek için Amasra'ya gelen vatandaşlardan Osman Ulu, "Kısıtlamalar kalktı biz geziyoruz ama çok zorunlu haller dışında çıkılmaması gerekir. Ülke genelindeki vakalara baktım ben hiç vakası azalan il yok Bartın dahil. Biz Karabük'ten geldik. Ben daha kalabalık umuyordum ama halkımız dikkat ediyor. Ben tüm halka teşekkür ederim. Biz biraz dikkatsizlik yaptık bu hafta sonu. En kısa sürede evimize döneceğiz artık." Dedi.

Amasra esnaflarından Oktay Çelik ise herkesin tedbirli olması gerektiğini belirtip, "herkes tedbirleri aldıktan sonra Cumartesi Pazar açılır. Herkes daha mutlu olur. Önemli olan tedbirlerin alınması. Tedbir alınmazsa yine aynı şekilde olur. Herhalde gördüğümüz kadarıyla yine çoğalmaya başladı." İfadelerinde bulundu.

Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı
Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı
Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı
Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı
Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı
Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı
Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı

Cumartesi, Bartın, Amasra, Orta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasra'da kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlilik başladı - Son Dakika


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