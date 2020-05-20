KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR BERBERE KOŞTU - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bugün 0 ila 14 yaş arası çocukların saat 11.00 ila 15.00 saatlerinde sokağa çıkmasına izin verildi. Aileler bayram öncesi çocuklarını berbere götürerek tıraş ettirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Uygulanan kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar sokağa çıkma izni olan günlerde sokağa çıkabiliyorlar. Bugün 0 ila 14 yaş arası, Cuma günü ise 15 ila 20 yaş aralığındaki kişiler sokağa çıkabilecek. Bugün saat 11.00 ila 15.00 saatlerinde sokağa çıkabilen çocuklar, aileleri ile birlikte bayram öncesi berbere giderek tıraş oldu.

Üsküdar'daki bir berberde tıraş olan 12 yaşındaki Kadir Efe Yağsan, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için bayramda maalesef yakınlarımı ziyaret edemeyeceğim, evden görüntülü konuşacağım " derken, Kadir Efe'yi tıraş eden berber Mustafa Karademir, "Şu an bir yoğunluğumuz yok, koronavirüs çıktıktan sonra insanlar çekinerek geliyorlar artık, bizde gerekli tedbirlerimizi alıyoruz " dedi.

Annesiyle tıraş olmaya gelen 6 yaşındaki Yunus Aydaş ise, "Hava sıcak diye tıraş oldum, evde oturmak güzel " derken, annesi Gülcan Aydaş, " Bayram öncesi tıraş ettirdik. Çünkü yoğunluk çok fazla olacağından dolayı çıkartmayalım dedik. 3 aydır ilk defa çarşıya iniyor. Babası da berber, İzmit'te oturuyoruz. Ama yollar kapalı olduğundan gidemiyoruz. Mecbur burada berbere getirdik. Normalde evde tıraş oluyor." dedi.

Berber Mahsum Aral ise, "Bayram öncesi bugün bir çocuk yoğunluğu yaşadık. Bugün malum izinlilerdi. Yaklaşık 10 kişi geldi." diye konuştu.

Nurettin Özdemir, 15 aylık oğlu Muzaffer Özdemir'i tıraş etmek için kendi dükkanına getirdiğini belirterek, "Bugün oğlumu tıraş ettik. Bugün onların günü, çocukların günü bizde dükkana getirdik" dedi.