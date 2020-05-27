KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI (1) - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocuklar için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar.

PARKLARDA MAÇ YAPTILAR

Caddebostan sahilinde bulunan yeşil alanlar ve parklara akın eden çocuklar, basketbol, futbol oynadılar, arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiler. Futbol ve basketbol oynayan çocukların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Banklarda sohbet eden gençlerin de maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadılar. Aileleri tarafından dışarıya çıkarılan çocuklar, parklarda oynamanın keyfini yaşadılar.

Görüntü dökümü

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-Caddebostan sahilde aileleri tarafından gezdirilen çocuklar

-Parkta oynayan çocuklar

-Basketbol ve futbol oynayan çocuklar

-Sahilde oturan çocuklar

-Köpeklerini ve çocuklarını birlikte gezdirenlerin görüntüsü

-Kaykay ile gezen çocuklar

- İstanbul