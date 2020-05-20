KISITLAMA KALKTI; ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI (2) - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan 0-14 yaş grubu çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı. Evlerinden çıkan çocuklardan bazıları parkta oyun oynarken, bazıları yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan bazı çocuklarda babalarıyla basketbol ve futbol oynadılar. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Okulları nedeniyle arkadaşlarıyla görüşemeyen çocuklar izinli günlerinde birbirleriyle hasret giderdi. Uzun zamandır yan yana gelemeyen arkadaşlar selfi çekmeyi de ihmal etmedi.

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "İyi oldu çok mutluyum. Bizde bu şansımızı basketbol oynayarak değerlendirmek istedik" diye konuştu. Kızıyla sahile gelen baba Burak Kaptan "Zorlanıyoruz. 2 aydır çocukları evde tutmak zor. Doya doya denize baksın diye sahile geldik" dedi.

ÇOCUKLARIN SOKAK İZNİ BAŞLADI, PARKLAR DOLDU

Bakırköy 'de de aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar salıncağa binerken, bazı çocuklar ise bisiklete binmeyi tercih etti. Maske takmayı istemeyen bazı çocukları ise aileleri uyardı. Çocukların sokak izni 15.00 itibariyle sona erecek.

"ÇOK MUTLUYUM"

Bebek Parkına gelen Mete Erdemir "2 kere dışarı çıkabildik. Parklar dolu olduğu için ilk seferde eve gitmek zorunda kaldık. Bugün çok mutluyum. Park boş ve bizde rahatça oynaya biliyoruz" dedi.

ARKADAŞLAR HASRET GİDERDİ, ÇEKİLEMEYEN SELFİLER ÇEKİLDİ

Parkta bisiklete binen 12 yaşındaki Alperen Gürsoy," Bisiklet sürüyorum. Yaklaşık iki aydır evdeyiz. Dışarı çıkmak çok güzel bir duyguymuş. Bizde keyfini çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaykay yapan 11 yaşındaki Eylül Güngör, "Kaykay kayıyorum. Havada güzel, keyfini çıkarıyoruz. İki aydır evdeyiz, derslerimizi takip ettik. İkinci kez de olsa dışarı çıkmak çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-KADIKÖY

-Parkla gelen çocuklardan görüntü

-Oyun oynamaları

-Bisiklet ve kaykay binmeleri

-Sahilde yürümeleri

-Çocuklar ve aileleri ile röp

-Basket bol ve futbol oynamaları

-Genel ve detay görüntüler

-BAKIRKÖY

-Bakırköy'de parkladan görüntüler

-çocuklardan görüntüler

-bisiklete binen çocuklardan görüntüler

-detay görüntüler

-BEBEK PARKI

-Parkta oynayan çocuklar

-Paten kayan çocuklar

-Çocuklarla röp

-BEYOĞLU

-Parkta oynayan çocuklardan detay

-Kaykay yapan çocuklardan detay

-Bisiklete binen çocuklardan detay

-Parktan genel ve detaylar

- İstanbul