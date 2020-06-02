Kısıtlama kalktı, Diyarbakır şehirler arası seferde hareketlilik başladı - Son Dakika

Kısıtlama kalktı, Diyarbakır şehirler arası seferde hareketlilik başladı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirler arası seyahatteki kısıtlamanın kalkmasıyla Diyarbakır şehirler arası seferlerde hareketlilik başladı.

Kısıtlama kalktı, Diyarbakır şehirler arası seferde hareketlilik başladı, System.String[]

Normalleşme sürecinin başlamasıyla korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirler arası seyahatteki kısıtlamanın kalkmasıyla Diyarbakır şehirler arası seferlerde hareketlilik başladı.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke genelinde yayımlanan genelgelerle önlemler alındı. Bu kapsamda şehirler arası seyahate de bir süreliğine kısıtlama getirilmişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla Diyarbakır şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk başladı. Diyarbakır'da şehirler arası otobüs firması işletme müdürü Yahya Akar, ateş ölçümlerinin kendilerini yaptığını, dezenfekte ve maskelerin araçlarında mevcut olduğunu belirterek, yüzde 50 kısıtlamasının devam ettiğini ifade etti.


Yahya Akar, yoğunluklarının hem gidiş, hem de gelişlerde devam ettiğini belirtti. Kısıtlama dönemindeki servislerinin de normal şekline döndürdüklerini aktararak, "Eskiye değil de ama gene servislerimizi karşılayacak bir yoğunluk var. araçlarımızdaki dezenfekte olayımız devam ediyor. Ateş ölçümlerimizi kendimiz yapıyoruz. Dezenfekte, maske alıyoruz, araçlarımızda mevcuttur. Hem personelimiz hem de yolcularımız maske takıyoruz. Yüzde 50 kısıtlaması devam ediyor. Yani 22 tane yolcu alabiliyoruz. Onun dışında yolcu alamıyoruz, genelge böyle. Günü 25,27 servise uzattık. Bu araçlarımız şuanda dolu. Fiyatlarımız şuanda İstanbul'da bütün firmaların uyguladığı fiyatı uygulamaya çalışıyoruz. 350 lira yaptık İstanbul'u, Ankara 250 liradır. Çukurova bölgemizde de Adana, Mersin, Hatay servislerimiz 150 lira yaptık. Sektörümüz çok zor durumda. Devletimizden isteğimiz, KDV oranının düşürülmesi. Tabi haliyle düştüğü zaman biz İstanbul 350 ise, biz onu 250 liraya da çekebiliriz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama kalktı, Diyarbakır şehirler arası seferde hareketlilik başladı - Son Dakika

Son Dakika

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