Kısıtlama kalktı, vatandaş sahillere akın etti - Son Dakika

Yüksek riskli iller kategorisinde bulunan ve Cumartesi günleri kısıtlamanın kalktığı Muğla'da güzel havayı da gören vatandaşlar aileleri ile birlikte sahillere akın etti. Sahillerdeki yoğunluğu dikkat alan Jandarma ekipleri hem karadan ekipler ile hem de havadan Drone ile denetimlerini gerçekleştirdi.

Muğla'nın günübirlik tatil beldesi Ula'nın Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı. Yüzde 50 kapasiteli müşteri almak koşuluyla açılan kafeler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri sahil boyunca sabah erken saatlerde başladığı denetimlerini akşam saatlerine kadar aralıksız olarak sürdürdü.

Sahil boyunca işletmeler önünde sürekli maske ve mesafe konusunda vatandaşları uyaran Jandarma ekipleri, işletmelerdeki yüzde 50 kapasite ve masalar arasındaki mesafeyi de işletme sahiplerine sık sık hatırlattı.

Akyaka sahilinde kafe işleten vatandaş, gelen müşterilerden öncelikle HES kodu ve sosyal mesafeye uyulmasını konusunda uyarıda bulunduklarını belirterek, "Gelen müşterilerden HES kodunu sorguluyoruz. Riskli olanlar varsa ihbarlarımızı yapıyoruz. Durumları normal ise sosyal mesafe kuralarına göre masalarına oturuyorlar. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık" dedi. - MUĞLA