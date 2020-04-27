Kısıtlama kalktı yoğunluk başladı - Son Dakika

Kısıtlama kalktı yoğunluk başladı

MALATYA - İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs salgınına karşı uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Malatya kent merkezinde insan yoğunluğu yaşandı. Özellikle banka ve PTT önünde yaşanan uzun kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara uyarılar yapıldı

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımın azaltılması adına uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Malatya'da özellikle şehir merkezinde yoğun insan trafiği yaşanıyor. 4 günlük kısıtlamanın ardından çok sayıda vatandaş bugün alışveriş ve banka işlemlerini görmek için sokağa çıkınca yoğunluk yaşandı. İl hıfzıssıhha kurunca araç trafiğine kapatılan Soykan Meydanı, İnönü ve Kışla Caddelerinde yoğun insan trafiği göze çarparken, özellikle PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan ayı olması nedeniyle de vatandaşların alışverişe çıkması nedeniyle yaşanan yoğunluk zaman zaman sosyal mesafeyi de etkiledi. Polis ekipleri, halkın yoğun bulunduğu alanlarda sık sık anons ile sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulunurken, vatandaşların genelinin koruyucu maske taktıkları görüldü.