Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı - Son Dakika

Kısıtlama kapsamında AVM'ler, marketler ve berberler saat 10.00'da açıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün akşam 20.00'de kepenk indiren iş yerleri, bu sabah saat 10.00'da tekrar iş başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından, korona virüse karşı uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde yer alan kısıtlamalar dün akşam saat 20.00 itibariyle başlamıştı. Genelge kapsamında, alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri dün saat 20.00'de kepenk indirmişti.

Kapanan iş yerleri kısıtlamanın bittiği saat 10.00'da tekrar iş başı yaptı. İş yerini açan berber Ersoy Güney, "Kısıtlamalar başladı, akşam saat 20.00'da kapattık. Bugün saat 10.00'da açtık. Akşam sokağa çıkma yasağı başlayacağı için akşam saat 19.30'da kapacağız, evimize yetişmek için. Tabi bu kapanma olunca işler yavaşladı biraz. İnşallah daha iyi olur, inşallah bu virüsü atlatır normal hayatımıza döneriz. Esnaf gerçekten zor durumda" diye konuştu.

Marketini açan iş yeri sahibi ise, "Akşam saat 20.00 itibariyle kapattık, saat 10.00'da da açtık. Yasağa uyacağız" dedi.