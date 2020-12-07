Kısıtlama kurallarına uymayan 81 kişiye 255 bin 155 TL para cezası kesildi - Son Dakika

Kısıtlama kurallarına uymayan 81 kişiye 255 bin 155 TL para cezası kesildi
07.12.2020 12:46
Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde kuralları ihlal eden 81 kişiye polis toplamda 255 bin 155 lira para cezası kesildi.
Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da da uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde kuralları ihlal eden 81 kişiye polis toplamda 255 bin 155 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere Bolvadin, Çay, Çobanlar, Emirdağ, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde tedbirlere uymayan 81 kişiye polis ekipleri tarafından 255 bin 150 lira idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR
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