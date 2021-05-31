Kısıtlama kurallarını ihlal edenlere ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde 12 kişiye ve 89 araç sürücüsüne toplamda 64 bin 395 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 336 ekip ve 938 personelin katılımı ile 323 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 4 bin 760 şahıs sorgulanırken aranan 12 kişi yakalandı. Toplamda 2 bin 172 aracın sorgulandığı çalışmalarda 89 araca 53 bin 955 lira cezai işlem uygulanırken 5 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 9 kişiye 7 bin 740 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 kişiye de 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE