Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi - Son Dakika

Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi

03.01.2021 12:16

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Meydanda yem arayan güvercinleri ise gazeteci besledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kırıkkale'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, İl Salgın Denetin Merkezi'nde görevli ekiplerde rutin denetimlerini sürdürdü. Kısıtlama nedeniyle meydanda yem arayan güvercinleri de gazeteci besledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi
Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi
Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi
Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi
Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi
Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi
Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi
Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi

Kırıkkale, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de iniş sırasında kontrolden çıkan uçak bir evin oturma odasına girdi: En az 3 ölü 5 yaralı Ayakkabısını düşüren adam, trenin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı Kendisine emanet edilen evi soyan kiracı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum         
12:03
Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı         
11:41
Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak, aşı ne kadar süre koruyacak? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
11:06
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada         
09:27
"Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı         
09:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar         
21:27
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 12:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei