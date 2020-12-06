Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı - Son Dakika

Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı

06.12.2020 14:21
Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı, System.String[]

TÜRKİYE'de kayak sezonunun en erken açıldığı pist olan Palandöken'de, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen otel işletmecileri pistlere suni kar yağdırdı.

TÜRKİYE'de kayak sezonunun en erken açıldığı pist olan Palandöken'de, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen otel işletmecileri pistlere suni kar yağdırdı. Bölgedeki otelin genel müdürü Ömer Akca, "Sezonun başlamasıyla beraber Türkiye'de şu anda otellerin misafirlerine kayak imkanı sağlayacak genelgeyi bekliyoruz" dedi.

Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken, dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında sayılmaya başlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ni de binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3200 Ejder A.Ş., yaptırdıkları göletler sayesinde henüz belenen kar yağışının olmadığı Palandöken'e suni kar yağdırıyor.'GENELGEYİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken'de 'merhaba' denildiğini söyleyen Ömer Akca, Palandöken'e hiç kar yağmasa bile yaklaşık 40 kilometrelik pistin suni karla doldurulabileceğini söyledi. Sezonu açtıklarını ancak Türkiye'de pandemi nedeniyle misafirlerin otellere gitmekte tereddüt ettiğini sözlerine ekleyen Akca, "Biz de bunu fırsat bilerek sezona yoğun biçimde hazırlanıyoruz. Suni karlamayla beraber biz gelecek olan rezervasyonlardaki misafirlerimize yoğun biçimde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sezonun başlamasıyla beraber Türkiye'de şu anda otellerin misafirlerine kayak imkanı sağlayacak genelgeyi bekliyoruz. Bununla beraber de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda Palandöken Dağı'nda hem Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerde hem de özel otellerin tesislerinde bulanan suni karlama ile beraber yaklaşık 35- 40 kilometre kayak yapılabilir alan tamamıyla suni karlandı. Misafir olmasa da biz sezona hazırlanmak için bunu yapmaya mecburuz" diye konuştu.


Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı
Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı
Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı

Palandöken, Türkiye, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama nedeniyle kayakçının olmadığı Palandöken'de, suni karlama yapıldı - Son Dakika


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