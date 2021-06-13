Kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.

Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri faaliyetlerine devam ederken, araç trafiği de azaldı.

Salgınla mücadele amacıyla dün akşam saat 22.00'de başlayan ve 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon , en sakin günlerinden birini yaşıyor.

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