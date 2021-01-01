Kısıtlama olunca yeni yıla inekleriyle girdi - Son Dakika

Kısıtlama olunca yeni yıla inekleriyle girdi
01.01.2021 10:26
Bursa'da bir girişimci kısıtlama sebebiyle yeni yıl kutlaması yapamayınca çiftliğinde ilginç bir etkinlik düzenledi.
Bursa'da bir girişimci kısıtlama sebebiyle yeni yıl kutlaması yapamayınca çiftliğinde ilginç bir etkinlik düzenledi. Çiftliği ışıklarla süsleyen girişimci, müzik eşliğinde ineklerin başına şapka takınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki bir inek çiftliğinde yeni yıl etkinliği yapıldı. İşyeri sahibi çiftliğin çevresini rengarenk ışıklarla süsledi. Ayrıca müzik eşliğinde ineklerle eğlenen çiftlik sahibi o anları da kameraya kaydetmeyi ihmal etmedi. - BURSA
Son Dakika Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu