Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara - Son Dakika

Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara

31.12.2020 17:11

Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara Korona tedbirlerini unutan vatandaşlar sosyal mesafeyi unutup alışveriş telaşına düştü Sokağa çıkıp hata yaptığını söyleyen vatandaş, kendisini 'nasıl olsa korona virüs var' diyerek savundu Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bu...

Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara

Korona tedbirlerini unutan vatandaşlar sosyal mesafeyi unutup alışveriş telaşına düştü

Sokağa çıkıp hata yaptığını söyleyen vatandaş, kendisini 'nasıl olsa korona virüs var' diyerek savundu

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bu akşam 21.00'da başlayacak ve 4 gün sürecek kısıtlama öncesinde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamadan dolayı alışveriş telaşına düşen vatandaşlar korona virüs (Covit-19) tedbirlerini unuturken, önlemlere rağmen dışarı çıkan bir vatandaş ise yaptığının hata olduğunu söyleyip kendisini 'nasıl olsa korona virüs var' diyerek kendisini savunması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kentte korona virüse tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kendilerini sokağa atan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Sokaklarda yer yer insan seli gibi manzaralar oluşurken, araçları ile dışarı çıkan sürücüler ise trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Polis ekipleri yoğunluğun azaltılması ve korona tedbirlerinin uygulanması için yoğunluğun olduğu bölgelerde devriye gezerek megafonlar ile önlemleri hatırlattı. Sokağa çıkan vatandaşların özellikle alışveriş yaptıkları ve ellerinde poşetler olduğu gözlenirken, bazılarının ise gezmek için dışarı çıktığı görüldü.

4 gün sürecek kısıtlamada parasız kalmak istemeyen vatandaşlar ise banka önleri ile ATM'lerde kuyruk oluşturdu. Yaşanan manzaranın ürkütücü olduğunu ve adeta virüse davetiye çıkarttığını kaydeden vatandaşlardan Murat Kabadayı, "Sokakta 65 yaş üstümü, 20 altı mı, sigara içenler mi hepsi var. Bankadan para gelecek onun için sokağa çıktım. Yani bu hastalık 100 yıl kalsa da bence normal. Sokakları görünce adeta ürperdim. Ben kendimi düşünmüyorum geleceği, çocukları ve geleceğimi düşündüm" diye konuştu.

"Yasaklara uymuyoruz, ben de uymadım çıktım dışarı"

İsmail Doğan isimli vatandaş ise sokağa çıktığından dolayı kendisinin de suçlu olduğunu kaydederek, hatasını kabullenip şunları söyledi:

"Sokakların bu denli kalabalık olması beni korkutmadı. Nasıl olsa bu (korona virüs) var. Mutlaka gelecek ve bulaşacak. Yasaklara uymuyoruz, bende uymadım çıktım dışarı ve bu yanlış. Yapacak bir şey yok bence 1 ay boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara
Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara
Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara
Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama öncesi Afyonkarahisar'da ürküten manzara - Son Dakika


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