Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu - Son Dakika

Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu

29.04.2021 14:09
Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası açıklanan ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayserili çiftçiler muafiyet belgesi almak için yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası açıklanan ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayserili çiftçiler muafiyet belgesi almak için yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün başlayacak olan ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde Kayserili çiftçiler, muafiyet belgesi almak için yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamalarda üretimlerini devam ettirmek isteyen çiftçiler Muafiyet Belgesi almak için Kocasinan Ziraat Odası'na müracaat etti.

17 gün sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağında muaf listesinde yer alan kişiler, çalışma izin belgesi ile iş yerine gidebilecek. Tam kapanmada uygulanacak sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma belgesi sayesinde vatandaşlar adli/idari para cezası almayacak. - KAYSERİ

Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu - Son Dakika


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