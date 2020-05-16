Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyen vatandaşlar trafiği kitledi 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyen vatandaşlar trafiği kitledi İSTANBUL - 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Çoğunlukla yazlık evlerin bulunduğu bölgelere gitmek isteyen vatandaşlar trafiği kitledi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ- İstanbul sınırı çevresinde bulunan yazlık evlerin olduğu bölgelere girmek isteyen vatandaşlar akşamın ilk saatlerinden itibaren yola çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yazlıklarında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş trafiği kitledi. Akşamın ilk saatlerinden itibaren Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti