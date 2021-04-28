DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

28.04.2021 14:17

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' ve bayram öncesi Türkiye'nin batı illerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi kentlerine dönüşlerde yoğunluk sürüyor.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' ve bayram öncesi Türkiye'nin batı illerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi kentlerine dönüşlerde yoğunluk sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması kararı alınan 17 günlük 'tam kapanma', perşembe günü saat 1900'da başlayacak. Kısıtlama günlerinin Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Türkiye'nin batı illerinden, koronavirüs risk haritasında vaka oranı en düşük olan bölgelerden Güneydoğu'ya dönüşler erken başladı. Bayram öncesi bilet alanların, kısıtlama kararıyla seyahat tarihlerini erkene çekmesiyle Diyarbakır'daki otogarda yoğunluk oluştu.

'KISITLAMA NEDENİYLE ERKEN SEYAHAT'

Otobüs firması işletmecisi Yahya Akkar, bayram öncesi planlanan seyahatlerin kısıtlama nedeniyle erkene alındığını ve 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Sefer sayısında artış olduğunu anlatan Akkar, Kısıtlama kararı alınmadan önce bayram öncesi gelişler vardı, bayram sonrası da gidişler yoğunluğu oluşacaktı. Gelişler 3 Mayıs itibarıyla başlayacaktı ama kısıtlama kararı alınınca hem gidişler hem de gelişler, son 3 gündür hareketlenmeye başladı. Özellikle İstanbul'dan ve İzmir'den 3, 4 ve 5 Mayıs için bilet alan yolcular, biletlerini 26, 27, 28 ve 29 Nisan'a aldı. Şu anda yoğunluk var. Bu yoğunluğumuz 3 gün için geçerli, vatandaşlarımızın bayram yoğunluğu bu 3 güne sığdırıldı. Bu yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferlerimizi de artırmış durumdayız dedi.

'2 HAFTA SONRA İÇİN GELME PLANI YAPMIŞTIM'

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen yolculardan Rojda Ahi, 2 hafta sonra gelmek için plan yaptığını ancak kısıtlama nedeniyle erken gelmek durumunda kaldığını belirterek, İstanbul'dan geliyorum, normalde 2 hafta sonra gelecektim ama kısıtlama nedeniyle mecburen bugün gelmeyi planladım. Yer bulmakta çok zorlandım diye konuştu.

İstanbul'dan gelen başka yolcu Melik Delibaş ise güçlükle bilet aldığını ve bilet bulamadığı için gelemeyen birçok arkadaşı olduğunu belirterek, Kısıtlama olmasaydı bayrama 2-3 gün kala yola çıkacaktım. Yer bulmakta çok zorlandık. Yetişmeseydik onu da bulamazdık. Yer bulamadığı için otogardan geri dönen çok arkadaşlarım oldu dedi.

DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Koronavirüs, Güneydoğu, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR KISITLAMA ÖNCESİ GÜNEYDOĞU'YA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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