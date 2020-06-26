Kısıtlama öncesi halk pazarındaki yoğunluğun az olması şaşırttı - Son Dakika

Kısıtlama öncesi halk pazarındaki yoğunluğun az olması şaşırttı

Karabük'te Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) dolayı hafta sonu belirli saatler arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi halk pazarındaki yoğunluğun az olması şaşırttı.

Karabük'te Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) dolayı hafta sonu belirli saatler arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi halk pazarındaki yoğunluğun az olması şaşırttı.

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Karabük'te YKS dolayısıyla Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arası ve Pazar günü 09.00-18.30 saatlerinde olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kentte kısıtlama öncesi cuma günleri kurulan halk pazarında hava sıcaklıklarının yüksek olmasının etkisiyle de yoğunluğun az olduğu görüldü. Pazar alanına girişte ateş ölçer cihazı ile tek tek ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alınan vatandaşlar, alışverişlerini gerçekleştirdiler.


Öte yandan kentte bir süredir güvenlik güçleri tarafından vatandaşlara yapılan "doğru maske kullanımı" konusundaki uyarılar sonrası maskeyi doğru kullanımın oranında artış görüldü. - KARABÜK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:55 Kaynak: İHA

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