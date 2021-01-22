Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
22.01.2021 17:22
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu Trafik yüzde 76'ya çıktı Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Trafik yüzde 76'ya çıktı
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 76'ya çıktı.
Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul'da trafik ana arterlerde durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Öre yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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