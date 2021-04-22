Kısıtlama öncesi, kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor (4) - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

İçişleri Bakanlığının "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayıp 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İstanbul'da 3 günlük sokak kısıtlaması öncesi ana yollar ve caddelerdeki trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 17.30'de kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak kaydedildi.

TEM otoyolu ile D-100 karayolu ve bağlantı yollarında trafikte çift yönlü yoğunluk yaşanırken, otobüs duraklarında, metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında insan kalabalığı dikkati çekti.

Avrupa yakasında Haliç, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde D-100 karayolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolun Merter, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar istikametindeki araç yoğunluğu Büyükçekmece'ye kadar ulaşıyor.

TEM otoyolu Edirne istikametinde de Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da trafik yoğun olurken, Ankara istikametinde ise Kağıthane'den başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde akıcı olarak ilerliyor.

Anadolu yakasında D-100 karayolu Acıbadem, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe ile TEM otoyolu Ataşehir mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor.

Anadolu yakasındaki trafik nedeniyle Avrasya Tüneli'nde kontrollü geçiş yapılması araç yoğunluğu oluşturdu.

Yine kentin yazlıkçıların bulunduğu kesimlerinde de insan kalabalığı dikkati çekti. Silivri'de caddelerde ve sahil şeridinde yoğunluk gözlendi.

Sokak kısıtlaması ve iftar öncesinde alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar da market, fırın ve bakkallarda kısmi kalabalık oluşturdu.

Zabıta görevlileri vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.