Kısıtlama öncesi kilit kavşakta trafik yoğunluğu: Vatandaşlar yollara akın etti - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta trafik yoğunluğu dikkat çekti. Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saatinin bitmesine yakın bir süre kala vatandaşlar araçlarıyla yollara akın etti. D-200 karayolu Ankara istikametindeki bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu. Kayseri-Kırıkkale D-765 karayolunda ise ara ara araç trafiği arttı. - KIRIKKALE